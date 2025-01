Prêmio x pirataria: buscas por ver Ainda Estou Aqui on-line disparam

As buscas por formas de assistir o filme “Ainda Estou Aqui” dispararam no Google nesta segunda-feira (6/1). A procura aconteceu após a atriz Fernanda Torres, protagonista do longa, vencer o prêmio de melhor atriz de drama no Globo de Ouro 2025.

No Google, a sentença “Ainda estou aqui assistir on-line” (que seria o meio pirata, pois o filme ainda está no cinema) figura entre as mais procuradas no Brasil. Outra busca menor é por “Ainda estou aqui cinema”.

A ferramenta Google Trends também revelou haver curiosidade dos brasileiros em relação à vencedora do prêmio internacional. “Idade da Fernanda Torres” também apareceu com frequência importante no sistema de buscas.

A grande divulgação em torno do prêmio de Fernanda Torres fez, por tabela, com que o nome do filme passasse a ser veiculado e levou a outras dúvidas do público. As frases “Fernanda Montenegro Globo de Ouro” e “Quantos anos tem Fernanda Montenegro” também apareceram com frequência no Google. Mãe de Fernanda, Montenegro também aparece no filme como Eunice, já nos últimos anos de vida.

4 imagens Fechar modal. 1 de 4 Fernanda Torres no 82º Golden Globe Awards, realizado no Beverly Hilton Hotel em Los Angeles em 5 de janeiro de 2025. Jason Armond / Los Angeles Times via Getty Images 2 de 4 Fernanda Torres durante a 82ª edição do Globo de Ouro Anual, realizada no The Beverly Hilton em 5 de janeiro de 2025 em Beverly Hills, Califórnia. Christopher Polk/GG2025/Penske Media via Getty Images 3 de 4 Fernanda Torres na 82ª edição do Globo de Ouro Anual, realizada no The Beverly Hilton em 5 de janeiro de 2025 em Beverly Hills, Califórnia. Christopher Polk/GG2025/Penske Media via Getty Images 4 de 4 Viola Davis e Fernanda Torres na 82ª edição do Globo de Ouro Anual, realizada no The Beverly Hilton em 5 de janeiro de 2025 em Beverly Hills, Califórnia. Christopher Polk/GG2025/Penske Media via Getty Images

Autor do livro homônimo que inspirou o filme, Marcelo Rubens Paiva também foi bastante buscado no Google nesta segunda. Ele é filho de Eunice, personagem de Fernanda Torres. A protagonista é esposa do ex-deputado Rubens Paiva e vê a vida ser transformada com o desaparecimento do cônjuge.

Paiva foi retirado da casa da família por agentes da ditadura militar e nunca mais foi visto. Eunice se graduou em Direito e realizou uma luta consistente até que o Estado brasileiro reconhecesse a morte do marido. Isto aconteceu em 1996 quando foi emitido o atestado de óbito de Paiva. O filme “Ainda estou aqui” é dirigido por Walter Salles.

A condecoração de Fernanda Torres como melhor atriz de drama foi feita na madrugada desta segunda. A premiação do Globo de Ouro ocorreu em Las Vegas, nos Estados Unidos.

O reconhecimento internacional ao trabalho de Fernanda Torres repercutiu no Brasil. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, fez duas postagens enaltecendo o prêmio.