“Preparar o caixão”: PT e PL fazem debate agressivo em Fortaleza

O último debate antes do segundo turno entre os candidatos a prefeito de Fortaleza foi marcado pelo tom agressivo. André Fernandes (PL) e Evandro Leitão (PT) trocaram farpas em todos os blocos do encontro promovido pela TV Verdes Mares, afiliada da TV Globo, nesta sexta-feira (26/10).

A disputa na capital do Ceará está indefinida. Os dois pretendentes ao cargo de prefeito aparecem empatados tecnicamente em pesquisas de intenção de voto.

Os adjetivos “dissimulado”, “cara de pau” e “despreparado” foram direcionados por Leitão a Fernandes. Além disto, o candidato do PT fez uma associação de Fernandes ao ex-presidente da República Jair Bolsonaro de forma pejorativa. “01 de Bolsonaro”, disse o petista.

Ainda no primeiro bloco, Leitão usou o espaço para dizer que estava recebendo ameaças de um aliado de Fernandes, o vereador Inspetor Alberto (PL). Em um vídeo, o apoiador do candidato do PL disse que o petista devia preparar “o caixão”. Fernandes rebateu dizendo que não se tratava de uma ameaça.

O candidato bolsonarista também não poupou ataques contra o Leitão, a quem chamou de “despreparado” e alguém que tem “problema cognitivo”. Usando de ironia para ofender o oponente, Fernandes disse que era pedir muito que Leitão “andasse e falasse” simultaneamente.

Com o clima quente, no segundo bloco Leitão cobrou respeito. “Você me respeite, rapaz!”, advertiu. Leitão lembrou uma fala de Fernandes para fazer um ataque. O candidato do PL, ao comentar crimes de feminicídio disse “dane-se”, sobre os números de violência. A fala ganhou repercussão.

Mulheres no centro

O tema mulheres esteve presente em grande parte do debate. No primeiro bloco, Fernandes começou abordando a questão do combate à violência contra a mulher e iniciativas de apoio a elas no mercado de trabalho.

Já Leitão prometeu criar a Casa da Mulher de Fortaleza com o objetivo de fazer o acolhimento de vítimas de violência. Ele afirmou ainda que “mulheres e mãezinhas” estarão entre os programas prioritários da gestão dele.

O debate durou cerca de 1h40 e foi dividido em quatro blocos de aproximadamente 20 minutos cada um.

