Presa mulher que matou vizinho com injeção tóxica por R$ 100 mil no RJ

Uma mulher identificada como Fernanda Gonçalves de Carvalho Donato, de 31 anos, foi presa suspeita de injetar uma substância tóxica na corrente sanguínea de um vizinho para roubar mais de R$ 100 mil em bens.

Ela foi presa nessa quinta-feira (15/8) em São João de Meriti, na Baixada. No entanto, o crime aconteceu no Cachambi, na Zona Norte do Rio, em 2021.

De acordo com a Polícia Civil do Rio, a vítima Carlos Jorge Rodrigues Jaber, de 65 anos, ficou viúvo e passou a frequentar o apartamento da suspeita, que se aproximou dele.

No dia do crime, já com o homem sem vida, ela roubou dois aparelhos de TV, 2 mil euros (aproximadamente R$ 12 mil), dois telefones celulares, um computador e documentos, além de um carro modelo Chevrolet Ônix.

Ainda de acordo com as investigações, ela se disfarçou, colocou os objetos no automóvel, que estava na garagem do prédio, e dirigiu até uma farmácia.

No estacionamento do estabelecimento, se desfez do disfarce, tirou fotografias do carro do idoso e as publicou nas redes sociais a fim de vender o veículo.

Mulher fugiu para Região dos Lagos Na sequência, Fernanda seguiu para a Região dos Lagos, onde trocou o veículo por outro. Dias depois, passou a ameaçar a mulher com quem havia feito a troca para que ela inventasse uma versão fantasiosa ao depor na delegacia.

Após localizar a suspeita na casa de parentes no Morro da Caixa d’Água, em São João de Meriti, os policiais cumpriram mandado de prisão preventiva pelos crimes de latrocínio (roubo seguido de morte) e coação no curso do processo.

Isso porque ela também coagiu testemunhas para que não fosse descoberta.

Fernanda foi encaminhada à audiência de custódia para, em seguida, ficar à disposição da Justiça. Ainda não se sabe se os familiares da suspeita sabiam sobre o crime e se serão investigados por mantê-la em casa.