Presbítero da AdBrás é encontrado morto em canavial

Márcio Vieira, de 38 anos, presbítero da Assembleia de Deus do Brás em Alagoas, foi encontrado morto na manhã desta quarta-feira (20) em um canavial no bairro Benedito Bentes, na parte alta de Maceió. Casado e pai de família, Márcio residia no conjunto Parque dos Caetés, no Tabuleiro dos Martins, e estava desaparecido desde a madrugada. A Polícia Civil investiga o caso.

Familiares relataram que iniciaram uma campanha nas redes sociais para tentar localizá-lo, após ele sair para trabalhar como motorista de aplicativo e não retornar para casa. O corpo foi encontrado apenas de cueca, parcialmente fora de um veículo Onix preto, de placa PDS 1F80. As pernas permaneciam no interior do carro, que apresentava marcas de incêndio na parte interna.

Segundo os primeiros levantamentos da Polícia Científica, Márcio apresentava sinais de estrangulamento e uma marca de disparo de arma de fogo na testa. A cena do crime foi isolada para perícia, e a hipótese de execução é uma das linhas de investigação da polícia.

O desaparecimento de Márcio chocou familiares, amigos e membros da comunidade religiosa, que destacam seu envolvimento ativo na igreja e sua dedicação à família. O presbítero era conhecido por seu trabalho noturno como motorista de aplicativo para complementar a renda.

A Polícia Civil trabalha para identificar os responsáveis e esclarecer a motivação do crime. Testemunhas ou informações que possam ajudar na investigação podem ser comunicadas de forma anônima. O caso segue sob sigilo e deve ter novos desdobramentos nos próximos dias.

