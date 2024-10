Presente de aniversário: Sob regência de Jerônimo, militantes cantam parabéns para Lula após vitória de Caetano em Camaçari

Comemorando 79 anos neste domingo (27), o Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, Lula, recebeu um presente dos militantes e apoiadores do Partido dos Trabalhadores, em Camaçari, após a vitória de Luiz Caetano. Regidos pelo governador Jerônimo Rodrigues, o grupo de milhares de eleitores vestindo vermelho recitaram um feliz aniversário para o líder nacional.

Em imagens registradas pelo Bahia Notícias, é possível ver os militantes cobrindo a Avenida Comercial de Camaçari, uma das maiores do município, e recitando um “Parabéns para você” ao presidente juntamente com a exposição de bandeiras e faixas.

Presentes no evento, o ministro Rui Costa, as deputadas federais Lídice da Mata e Ivoneide Caetano, e outras lideranças do PT reforçaram a importância da vitória neste domingo, como um pedido de Lula, durante sua passagem em Camaçari. Em entrevista, Jerônimo Rodrigues declarou:

“Presidente Lula, aqui está o teu presente. Você aqui no palco disse que queria, no dia do seu aniversário, Camaçari governada por um aliado. Caetano é um aliado seu, é um aliado meu, é um aliado do time de Rui e de Wagner. Parabéns Camaçari”, ressalta.