Presente em próximo jogo do Vitória, Jerônimo Rodrigues debaterá projeto de escola modelo com o clube

O Governo do Estado e o Esporte Clube Vitória negociam a viabilidade de um projeto para construção de uma escola modelo na região do Barradão, no bairro de Canabrava, em Salvador. Conforme apurou do Bahia Notícias, o convênio envolve a disponibilização de 10 mil metros quadrados por parte do Vitória e, nesta quarta-feira (29), a cúpula da diretoria rubro-negra se reunirá com o governador Jerônimo Rodrigues, que irá assistir à partida do Leão com o Jacobina, às 21h30, no Barradão, pela 5ª rodada do Campeonato Baiano.

No momento, o Vitória não possui os 10 mil metros quadrados à disposição e a reunião passa por alternativas para viabilizar a parceria. Além do Estádio Manoel Barradas, o Barradão, o Leão é dono do Complexo Esportivo Benedito Dourado da Luz, que abriga estádio, o Centro de Treinamento, concentração para futebol profissional, alojamentos da divisão de base, a recém-inaugurada Academia do Leão, etc.

O projeto, que envolve a Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre) e a Secretaria Estadual de Educação, pode contar com salas de aula, biblioteca, sala de informática, além de outras construções como uma quadra esportiva. Vale a pena lembrar que recentemente, em setembro de 2024, Jerônimo Rodrigues e Fábio Mota, presidente do Vitória, inauguraram a duplicação da Rua Artêmio Castro Valente, trecho da praça Júlio Rêgo até a Avenida Mário Sérgio, na frente do Barradão.