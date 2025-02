Presente na Festa de Iemanjá, Bruno Reis destaca importância do evento religioso: “Representa a nossa história”

O presente principal foi retirado do Terreiro Olufanjá – Ilê Axê Iyà Olufandê durante a madrugada e seguiu até a Colônia de Pesca Z1, onde foi recebido com uma alvorada de fogos. O presente permaneceu no caramanchão, local tradicional de entrega das oferendas. Diversos gestores e autoridades municipais estiveram presentes no evento, incluindo a vice-prefeita Ana Paula Matos.

O prefeito Bruno Reis participou neste domingo (2) da festa em homenagem a Iemanjá, no bairro do Rio Vermelho, em Salvador. Durante a celebração, o gestor municipal destacou a grandiosidade do festejo deste ano, que, segundo ele, já é o maior de toda a história.

“Cada ano a gente vem se especializando ainda mais na realização desses grandes eventos, que são importantes para o calendário da nossa cidade, não só para o calendário cultural, religioso, para preservar a nossa história, mas também para a nossa economia. Hoje a gente recebe um mar de gente, pessoas que estão vindo de diversos lugares do Brasil e da Bahia para participar deste grande evento, para renovar a sua fé, para pedir a proteção à Rainha do Mar e, sem sombra de dúvidas, projetar Salvador ainda mais no cenário nacional e internacional”, acrescentou.

No contexto do verão, o prefeito mencionou que os números de turistas, cruzeiros e ocupação hoteleira já superam os registrados antes da pandemia. Ele destacou que Salvador se apresenta como uma das cidades mais desejadas pelos brasileiros, impulsionada por uma oferta diversificada de turismo, incluindo religioso, esportivo, de negócios, e cultural.

“Nós já temos números superiores do período anterior à pandemia, e vejam o quanto a pandemia nos prejudicou, era para a gente estar numa proporção ainda muito maior. A cidade está bem cuidada, organizada, com turismo forte, seja religioso, esportivo, de negócios, de sol e praia, cultural, com os equipamentos que nós entregamos”, declarou.

“Salvador é a cidade mais desejada pelos brasileiros para ser visitada, para ser conhecida. Graças a Deus e graças a esse trabalho, quem vem a Salvador sai falando bem. A gente está vendo a cidade no mês de janeiro todo, diversos artistas aqui presentes, diversos eventos apostando na nossa cidade. Você não vê isso em nenhuma outra cidade do Brasil. Consequência do trabalho que nós realizamos até aqui, das conquistas que nós alcançamos, mas principalmente do que está por vir, vem muita coisa boa pela frente”, concluiu.