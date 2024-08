Presidenta da OAB-BA toma café com advocacia de Itamaraju nesta sexta (16)

Projeto Café com a Advocacia acontece a partir das 10h

A presidenta da OAB da Bahia, Daniela Borges, se reunirá com a advocacia de Itamaraju para um café descontraído, regado a um bate-papo profissional. O projeto Café com a Advocacia acontece a partir das 10h, na sede da subseção de Itamaraju, na Av. Perimetral, e reunirá advogados e advogadas da cidade para conversar sobre os desafios profissionais e ouvir sugestões para melhorar o dia a dia da classe.

Criado em 2022 para aproximar a seccional da advocacia baiana, o Café com a Advocacia já passou por diversas cidades do interior baiano, além da Justiça do Trabalho, Juizados Especiais e Fórum Ruy Barbosa. Entre os objetivos do projeto, estão o de reforçar o compromisso da seccional de ouvir a classe e fazer as construções para o pleno exercício da profissão.