Presidente afastado da Coreia do Sul é indiciado por insurreição

A investigação sobre a tentativa de autogolpe na Coreia do Sul resultou no indiciamento do presidente afastado Yoon Suk Yeol por insurreição. O ato que motivou a acusação foi a declaração de lei marcial feita em 3 de dezembro, que visava suspender direitos políticos e restringir a oposição. A defesa de Yoon criticou a decisão da Procuradoria, considerando-a “a pior escolha”, e argumentou que a medida foi um apelo por ajuda em meio a uma crise nacional. Este indiciamento marca um momento histórico, pois é a primeira vez que um presidente sul-coreano enfrenta acusações criminais. Caso seja condenado, Yoon Suk Yeol poderá enfrentar penas severas, incluindo prisão perpétua ou até mesmo a pena de morte. No entanto, é importante ressaltar que a Coreia do Sul não realiza execuções há quase três décadas, o que levanta questões sobre a aplicação de tais penas.

A crise política desencadeada pela tentativa de autogolpe é sem precedentes no país. Yoon foi alvo de um processo de impeachment na Assembleia Nacional, que culminou em sua suspensão das funções no dia 14 de dezembro. Apesar de estar afastado, ele ainda ocupa formalmente o cargo até que o Tribunal Constitucional se pronuncie sobre sua situação. Desde o dia 15 de dezembro, Yoon está detido após a polícia cumprir um mandado de prisão contra ele. Durante o processo de impeachment, a defesa do presidente afastado argumentou que a intenção dele não era implementar a lei marcial de forma integral, mas sim utilizar a declaração como uma estratégia de negociação política em um momento de crise.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA