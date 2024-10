Presidente da AL-BA diz “apoiar ações judiciais que sejam respaldadas pela Constituição”

Adolfo Menezes, presidente da Assembleia Legislativa da Bahia (AL-BA), comentou, em nota, sobre a Operação Santa Rosa da Polícia Federal, em conjunto com a Controladoria Geral da União (CGU), que combate desvios de recursos destinados ao transporte público escolar e que teve mandados cumpridos em desfavor de um deputado estadual.

A ação culminou em buscas e apreensões no gabinete do deputado estadual Marcinho Oliveira (União), na AL-BA, e no apartamento do parlamentar, em um condomínio de luxo, na Avenida Paralela, em Salvador.