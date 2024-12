Presidente da Alemanha dissolve parlamento e viabiliza novas eleições

O presidente da Alemanha, Frank-Walter Steinmeier, tomou a decisão de dissolver o Bundestag (parlamento do país), o que resultará em novas eleições programadas para o dia 23 de fevereiro. Essa medida ocorre após o primeiro-ministro Olaf Scholz ter perdido o voto de confiança, embora ele permaneça no cargo até que uma nova coalizão seja estabelecida. Durante esse período de transição, a Constituição alemã permite a proposta de novas legislações. Atualmente, Scholz governa com uma coalizão minoritária ao lado dos Verdes, mas tem conseguido apoio da oposição em questões cruciais.

Presidente da Alemanha dissolve Parlamento e convoca novas eleições

As convenções partidárias para a escolha dos candidatos estão agendadas para janeiro e fevereiro, e um debate entre Scholz e Friedrich Merz, líder da CDU (sigla em alemão para União Democrática Cristã), está previsto para o dia 9 de fevereiro. As últimas pesquisas eleitorais indicam que a CDU lidera com 32,1% das intenções de voto, seguida pela AfD (Alternativa para a Alemanha), de extrema-direita, com 18,8%. O SPD (Partido Social-Democrata) aparece com 15,7%, e os Verdes, com 13,1%.

A formação de um novo governo pode ser um processo demorado, uma vez que as negociações podem se estender por meses, especialmente devido à resistência em formar alianças com a AfD. Steinmeier, em sua declaração, enfatizou a importância de manter o respeito e a decência durante o período eleitoral. Além disso, autoridades expressaram preocupações sobre possíveis interferências externas, com um foco especial nas ações da Rússia, que podem impactar o processo democrático no país.

Publicada por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA