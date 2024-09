Presidente da CAE do Senado sugere sabatina de Gabriel Galípolo para o dia 17 de setembro

O presidente da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, Vanderlan Cardoso, do PSD de Goiás, anunciou nesta terça-feira (3), que a sabatina de Gabriel Galípolo, indicado para a presidência do Banco Central, está prevista para o dia 17. No entanto, essa data ainda precisa ser confirmada em diálogo com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Cardoso ressaltou que a possibilidade de adiamento para depois das eleições municipais não está descartada.

O senador também se manifestou sobre a declaração do ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, que mencionou a data do dia 10 para a sabatina. Cardoso considerou essa informação como um fator que “só atrapalha”, uma vez que não há um consenso sobre a data. Ele classificou o dia 10 como “humanamente impossível” para a realização de uma votação remota para um cargo tão importante.

Com duração o dia todo, a reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central acontece nos dias 17 e 18 de setembro. Durante o evento, diretores ficam em silêncio, já que não podem falar sobre o Copom, como política monetária.

A sabatina seguirá o procedimento tradicional, com a sessão ocorrendo pela manhã e a votação no plenário à tarde. A relatoria da indicação de Galípolo ficará a cargo dos senadores Jaques Wagner, do PT da Bahia, e Ângelo Coronel, do PSD da Bahia. Cardoso enfatizou a importância de Galípolo ter a oportunidade de dialogar com os senadores, especialmente com a oposição, em um cenário político delicado.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Tamyres Sbrile