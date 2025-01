Presidente da Câmara de Vereadores de Tucano morre em acidente na BR 116/Norte

Morreu na manhã desta terça-feira (7) vítima de um grave acidente na Rodovia BR 116/Norte, o vereador Rodrigo Cavalcante (PSD), eleito há uma semana presidente da Câmara Municipal de Tucano, no território do sisal.

O trágico acidente aconteceu por volta das 09h30 no trecho que liga o Ponto do Coco a entrada do Povoado Pé de Serra, distante cerca de 3 km da sede de Tucano, sentido Euclides da Cunha, segundo informações do site Calila Notícias, parceiro do Bahia Notícias.

As informações preliminares dão conta que Rodrigo Cavalcante estaria retornando de uma propriedade rural onde costuma levar alimento para os cachorros e, ao retornar, teria parado a moto, como se estivesse esquecido algo, fez a conversão para voltar e, neste momento, bateu contra o caminhão que seguia no sentido contrário. A motocicleta estaria na contramão, mas somente a polícia técnica deverá apontar quem provocou o acidente.

O caminhoneiro permaneceu no local e teria dito que foi surpreendido com a moto vindo em sua direção e não conseguiu evitar a colisão.

Rodrigo, que completou 48 anos na última sexta (3), nasceu em São Paulo, concorreu pela primeira vez para vereador em Tucano em 2008 pelo PPS e ficou na suplência.

A prefeitura de Tucano divulgou uma nota de pesar lamentando o falecimento do vereador: “nos solidarizamos com seus amigos, familiares e toda a população de Tucano, expressando nossos mais sinceros sentimentos”.

Em 2012, foi eleito concorrendo pelo mesmo partido e também em 2016. Em 2020, migrou para o PSD, foi eleito e se manteve no partido para eleger-se para o quarto mandato seguido, tendo recebido 1358 votos.