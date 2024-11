Presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues nega contato com Guardiola

“Eu entendo que o Guardiola é um dos maiores técnicos do mundo. Mas não fizemos nenhum tipo de busca por ele. O técnico da Seleção é o Dorival Júnior”, afirmou o comandante da CBF.

O presidente da Confederação Brasileira de Futebol, Ednaldo Rodrigues, negou, nesta sexta-feira (8), ter entrado em contato para contratar Pep Guardiola, que, atualmente, está no Manchester City, da Inglaterra, como novo técnico da Seleção Brasileira. O treinador em questão, na última semana, brincou com o suposto interesse da Seleção Brasileira depois da derrota por 4 a 1 para o Sporting, pela Champions League.

Segundo o site The Athletic, a entidade brasileira havia tentado contato com o espanhol ao longo desta temporada e, após a declaração de Guardiola, a notícia ficou mais forte.

O contrato do treinador com o City termina em 2025. Além disso, Pep já demonstrou interesse em treinar uma seleção e já teve seu nome vinculado com a equipe Canarinha diversas vezes.