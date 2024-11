Presidente da China confirma participação em Cúpula do G20 no Brasil

O presidente da China, Xi Jinping, confirmou sua participação na cúpula do G20, que ocorrerá no Rio de Janeiro nos dias 18 e 19 de novembro. Antes de chegar ao Brasil, Xi participará da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (APEC) em Lima, no Peru, de 13 a 17 de novembro. A presença do líder chinês no evento brasileiro é vista como uma oportunidade para encontros bilaterais, especialmente com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que busca fortalecer laços com a China e os Estados Unidos, principais parceiros comerciais do Brasil.

A ausência do presidente russo, Vladimir Putin, já foi confirmada, devido a um pedido da Ucrânia para sua prisão, baseado em uma decisão da corte arbitral internacional de 2023. Enquanto isso, o Rio de Janeiro se prepara para garantir a segurança do evento, com a implementação da Garantia da Lei e da Ordem, que concede poder de polícia às Forças Armadas. A Polícia Rodoviária Federal destacará 400 agentes para patrulhar rodovias e escoltar delegações, enquanto a Polícia Militar do Rio de Janeiro, com 120 homens, realizará exercícios para demonstrar sua capacidade técnica e operacional.

A cidade do Rio de Janeiro terá um feriado prolongado de 15 a 20 de novembro, para facilitar o deslocamento e minimizar riscos de segurança durante a cúpula. A porta-voz da Polícia Militar, Tenente Coronel Cláudia Morais, destacou a importância da integração entre as forças de segurança para garantir a tranquilidade do evento, que contará com a presença de vários chefes de Estado. A expectativa é que a cidade receba o evento com a mesma eficiência demonstrada em ocasiões anteriores, como a Copa do Mundo e as Olimpíadas.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga

Reportagem produzida com auxílio de IA