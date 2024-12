Presidente da Coreia do Sul escapa de impeachment após boicote

O presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk Yeol, escapou de um pedido de impeachment, neste sábado (7/12), após parlamentares governistas barrarem a votação. A permanência do líder do Executivo é questionada pela oposição diante de uma declaração de lei marcial no país feita por ele.

De acordo com informações da mídia local, parlamentares aliados se recusaram a votar o pedido de impeachment nesta sexta. Representantes do partido People Power Party, o mesmo do presidente, chegaram a abandonar a votação na Assembleia Nacional, o que inviabilizou a apreciação da matéria.

Ainda assim, novos pedidos para tirar Yoon Suk Yeol do porder estão em vista, já que a oposição não desistiu do impeachment e tem protocolados diversos requerimentos.

O chefe do executivo sul-coreano tem a permanência no poder questionada após declarar lei marcial na última terça-feira (3/12). Após pressão do Parlamento e de manifestantes, a medida foi revogada.

Suk Yeol decretou a lei marcial na Coreia do Sul alegando que seu governo precisava “limpar elementos pró-Coreia do Norte” do país. Com a decisão, militares e autoridades policiais foram enviados à Assembleia Nacional local e chegaram a entrar em confronto com manifestantes.

Entretanto, o Parlamento do país derrubou, em votação unânime, a decisão de Yoon Suk Yeol. Nessa sexta-feira (6/12), o presidente pediu desculpas por ter imposto a lei marcial.