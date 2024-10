Presidente da Enel diz que São Paulo ‘está fora de crise’ após apagão

O presidente da Enel São Paulo, Guilherme Lencastre, anunciou recentemente que a capital e a região metropolitana de São Paulo superaram a crise no fornecimento de energia elétrica durante coletiva nesta quinta-feira (17). Após enfrentarem fortes chuvas e ventos de até 107 km/h nos dias 11 e 12 de outubro, todos os chamados abertos foram resolvidos, conforme relatado por Lencastre. A Enel, responsável pelo fornecimento de energia na capital e em 24 municípios da Grande São Paulo, ainda enfrenta desafios, com 36 mil clientes sem energia. No entanto, esses casos são posteriores ao dia 13 de outubro e não estão necessariamente relacionados às tempestades anteriores. Lencastre destacou que o evento climático foi o mais severo desde 1995, criticando a previsão do tempo no Brasil por não ter emitido alertas adequados.

Presidente afirmou que a falta de avisos precisos dificultou a preparação das equipes para enfrentar a situação. O presidente da Enel também pediu mais investimentos para aumentar a resiliência da rede elétrica e garantiu que a empresa continuará trabalhando para melhorar o serviço. Para o próximo final de semana, quando há previsão de novas tempestades, a Enel manterá cerca de 2.500 funcionários em prontidão. A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta para possíveis eventos climáticos entre sexta-feira e domingo.

Publicado por Luisa Cardoso