Presidente da Frente Evangélica gasta quase R$ 200 mil com aluguel de jatinhos em seis meses

O deputado federal pastor Silas Câmara, presidente da Frente Parlamentar Evangélica, acumulou um total de R$ 181 mil em despesas com a locação de aeronaves nos primeiros seis meses de 2024. O valor se refere a voos realizados em diferentes estados e foi detalhado em notas fiscais anexadas ao levantamento de gastos do parlamentar.

A maior parte das despesas ocorreu em abril e junho, quando os custos com voos somaram, respectivamente, R$ 60 mil e R$ 70 mil. As justificativas para os voos incluem o transporte de pessoas em compromissos parlamentares, mas os detalhes específicos dos itinerários e dos passageiros não foram revelados.

Nos demais meses, os valores variaram: em janeiro, os custos de locação de aeronaves ficaram em R$ 15 mil, seguidos por R$ 20 mil em fevereiro e R$ 16 mil em março. Cada voo foi registrado com descrição dos trajetos e do serviço de transporte aéreo, com locação de empresas distintas.

A reportagem do O Fuxico Gospel buscou contato com o gabinete do deputado para esclarecimentos sobre os voos, mas até o fechamento desta matéria não obteve resposta.

As notas fiscais, anexadas ao relatório de gastos, detalham as empresas contratadas para os voos, incluindo Amazonaves Táxi Aéreo, Taxi Aéreo Vale do Madeira e CTA – Cleiton Táxi Aéreo Ltda.

