A transferência do pastor Eraldo Pereira, líder da Igreja Assembleia de Deus em Tabira – PE, para Santa Maria da Boa Vista – PE, foi anunciada na última quinta-feira (24), pegando a comunidade de surpresa e gerando grande comoção.

Desde que chegou a Tabira em 2014, o pastor conquistou o respeito e a admiração dos fiéis e moradores pela sua atuação não apenas na igreja, mas também em projetos sociais que promovem bem-estar e união. Em reconhecimento a seu trabalho, Pastor Eraldo recebeu o título de cidadão tabirense em maio deste ano.

A comunidade, apoiada por lideranças políticas locais, mobilizou-se rapidamente em apoio à permanência do pastor na cidade. A vereadora eleita Estefany de Júnior manifestou seu apoio e se comprometeu a buscar auxílio junto à liderança estadual da igreja para reverter a transferência. “É essencial que o pastor Eraldo continue cuidando de nossa comunidade e guiando aqueles que buscam oração e apoio espiritual”, declarou.

O presidente da Câmara, Valdemir Filho, também expressou insatisfação com a mudança, ressaltando o impacto negativo que a ausência do pastor pode ter tanto na comunidade religiosa quanto nas ações sociais que ele liderava. A prefeita Nicinha Melo se somou ao apelo, destacando o papel fundamental de Eraldo na cidade e já entrou em contato com a Direção Estadual da IEADPE solicitando sua permanência.

Com a mobilização em massa, a cidade de Tabira busca agora um apelo formal para manter Pastor Eraldo, demonstrando o laço profundo que ele estabeleceu com a comunidade ao longo dos anos. A informação é do jornalista Magno Martins no Blog do Magno.

The post Presidente da IEADPE transfere pastor, e população se revolta: ‘Precisamos do pastor Eraldo aqui’ appeared first on Fuxico Gospel.