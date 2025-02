Presidente da Juazeirense, Roberto Carlos provoca dupla Ba-Vi

Na última quinta-feira (6), o deputado estadual Roberto Carlos (PV), presidente da Juazeirense, anunciou oficialmente que o estádio Adauto Moraes vai passar por reformas, principalmente no gramado, que no passado, foi alvo de críticas de Fábio Mota, presidente do Vitória, e Rogério Ceni, técnico do Bahia. Nas redes sociais, o mandatário do time de Juazeiro fez uma provocação direcionada à dupla Ba-Vi.

Depois do anúncio oficial no perfil do Cancão de Fogo, Roberto Carlos publicou um vídeo com uma legenda em que exaltou a reforma, ressaltou o apoio de Jerônimo Rodrigues, governador do estado, e deixou um recado direto para Bahia e Vitória, afirmando que ‘depois da reforma do gramado do Adautão, não vai ter mais desculpa!’.

“E agora, falando como presidente da Juazeirense, quero deixar um recado para Bahia e Vitória: acabou a desculpa! Com o Adauto reformado, quero ver vocês dizerem que não podem jogar aqui! Nosso estádio vai ficar à altura do futebol nordestino, pronto para receber grandes partidas e, claro, seguir sendo a casa do nosso Cancão de Fogo”, declarou o presidente.