Presidente da UPB quer manter isenção em novo pleito e torce para candidato de consenso

“Eu quero na condição de articulador e parceiro dos diversos prefeitos manter uma certa isenção para que mais a frente nós possamos definir um nome com maior capacidade de representar as prefeituras da Bahia”, disse ao Bahia Notícias nesta segunda-feira (25).

O presidente da União dos Municípios da Bahia (UPB), Quinho (PSD), declarou que vai tentar ficar isento diante da sucessão na entidade. Prefeito de Belo Campo, no Sudoeste, Quinho encerrará o mandato em março de 2025 e até o momento não declarou voto em ninguém.

Quinho participa do evento de entrega da Medalha Thomé de Souza ao presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, na Câmara de Vereadores de Salvador. Para Quinho, a expectativa é que até o final de janeiro, em um encontro de prefeitos, já tenha um nome de consenso para comandar a entidade no biênio 2025-2027.

O PSD tem alguns nomes ventilados para a sucessão na UPB, a exemplo de Augusto Castro, de Itabuna, no Sul; e Phelippe Brito, de Ituaçu, no Sudoeste. No entanto, há a possibilidade de os dois apoiarem Wilson Cardoso, de Andaraí, na Chapada Diamantina.