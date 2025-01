Presidente de Câmara de Vereadores na Bahia assume como prefeito temporário até eleição suplementar

O prefeito de Rui Barbosa, no Piemonte da Diamantina, até a eleição que definirá o novo gestor da cidade, será o presidente da Câmara Municipal. Durante cerimônia de posse e consequente eleição da mesa diretora, ocorridas nesta quarta-feira (1°), foi escolhido como presidência da Casa e prefeito interino, Ney Dias (PSD).

Segundo o Ruy Barbosa Notícias, Ney Dias venceu a outra chapa concorrente, liderada por César Santos, também do PSD, pelo placar de 6 a 5, depois de uma primeira votação empatada por 5 a 5.

Uma nova eleição deve acontecer na cidade, para definir o prefeito oficial, mas a data ainda não foi definida. A situação ocorre devido ao impasse que provocou a necessidade de uma eleição suplementar, que deve ocorrer em abril deste ano.

Em outubro passado, a eleição teve como vencedor nas urnas José Bonifácio (MDB). No entanto, ele foi considerado inelegível pelo Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA). Sem desejo de recorrer a instâncias superiores, Bonifácio optou por apoiar a companheira Eridan Dourado (MDB) para a eleição suplementar.

Do outro lado, o candidato deve ser George Brito (PSD), após revés do candidato governista Marivaldo Leite (PSD) que afirmou que se sentiu fritado no mesmo grupo. Um terceiro nome na disputa é o de Beto (PDT).

Enquanto Ney Dias exercer a função temporária de prefeito, o vice-presidente da Casa, Doutor Robério (PSD), assumirá a presidência da Câmara de Rui Barbosa.