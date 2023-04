Presidente do Bahia, Guilherme Bellintani negocia compra da SAF do Santa Cruz

No último ano de mandato como presidente do Bahia, Guilherme Bellintani está preparando a sua continuidade no futebol. O dirigente tricolor está em negociação para comprar a SAF do Santa Cruz. A informação foi divulgada inicialmente pelo site NE45.

O CORREIO apurou que Guilherme Bellintani abriu a empresa Squadra Sports LTDA em 16 de dezembro do ano passado. No quadro de sócios consta apenas a Araçá Ventures LTDA, outra empresa aberta por ele, só que em 24 de novembro de 2022. As duas têm situação cadastral ativa na Receita Federal.

O empresário Paulo Pitombeira e o jogador Ricardo Goulart – que vai anunciar oficialmente a aposentadoria na segunda-feira (24) – completam o grupo interessado no Santa Cruz. Pitombeira foi o intermediador na venda da SAF do Bahia para o Grupo City e gerencia a carreira de Goulart. Devido à função que exerce, Pitombeira pode intermediar uma negociação de SAF, por exemplo, mas não pode ser sócio de uma. A atividade é proibida pela Fifa.

Em contato com a reportagem, o presidente do Santa Cruz, Antônio Luiz Neto, confirmou que foi procurado por Bellintani, mas afirmou que a sondagem não evoluiu para uma negociação concreta.

“O Santa Cruz foi sondado por vários grupos, e um desses grupos realmente envolvia o presidente do Bahia, mas não houve evolução nesse sentido, não. Tudo isso é especulação. Teve contato, mas não evoluiu nesse nível [de troca de contratos ou de minutas]. Tivemos outras conversas que evoluíram bem e o Santa Cruz está com muita maturidade nisso”, disse Antônio Luiz Neto.

Ao CORREIO Bellintani confirmou que pensa em investir no futebol quando deixar o Bahia, mas também explicou que a conversa com o Santa Cruz não evoluiu.

“Em breve vou começar a investir no futebol. Após o Closing da SAF do Bahia e eu começarei a pensar nisso de forma mais concreta. Até já abri uma empresa para isso. Mas só vou investir em algo após fechar esse ciclo no Bahia, que é a prioridade agora”, iniciou ele, antes de completar:

“Sobre a SAF do Santa Cruz, tive um contato com o presidente Antônio Luiz. Falamos como construir uma boa SAF, os passos necessários. Estou vendo muita consistência nos passos que estão sendo dados pelo Santa. Seria uma honra para mim, um clube espetacular. Mas não houve nenhum avanço concreto, não é meu momento agora. Estou em fase final da SAF do Bahia, esse é meu foco agora. Após a conclusão da SAF do Bahia, pensarei sobre qualquer assunto relativo a investimentos no futebol”.

Questionado sobre a Squadra Sports e se Ricardo Goulart e o seu empresário, Paulo Pitombeira, fazem parte de um possível grupo investidor, ele confirmou a empresa, mas contou que é o único sócio.

Guilherme Bellintani fez parte do grupo de estudo para a criação da Lei da SAF no Brasil e, como presidente tricolor, foi quem conduziu a venda para o Grupo City. As tratativas com o fundo dos Emirados Árabes aconteceram por quase um ano e foram concluídas com a aprovação dos sócios, em 4 de dezembro.

Bellintani ainda é o presidente do Bahia e, até o fechamento jurídico da SAF, atua em uma espécie de co-gestão com o Grupo City, no qual o investidor toma as decisões ligadas ao futebol, mas é o representante da associação quem assina e responde pelo clube.

O Santa Cruz vive uma fase delicada. Afundado em dívidas, o time pernambucano pediu recuperação judicial, um passo necessário para a constituição de uma SAF. A equipe está na Série D do Campeonato Brasileiro e, se não conseguir o acesso para a Série C, ficará praticamente sem calendário em 2024.

Apesar do cenário, o clube é considerado um investimento com bom potencial, já que possui marca forte, uma grande torcida e patrimônios como o estádio do Arruda.