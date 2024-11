Presidente do BNDES alerta sobre impactos da eleição de Trump e tendência de protecionismo global

O presidente do BNDES, Aloízio Mercadante, expressou preocupações sobre a recente eleição de Donald Trump, que, segundo ele, pode intensificar uma tendência global de protecionismo. Mercadante enfatizou que o Brasil precisará adotar estratégias protecionistas de maneira clara e transparente para se adaptar a esse novo cenário internacional. Ele mencionou que a implementação de cotas pode ser uma das medidas a serem consideradas, desde que o Brasil mantenha uma postura de colaboração com seus parceiros, tratando-os como aliados estratégicos. Essa abordagem, segundo o presidente do BNDES, é fundamental para garantir a competitividade do país no mercado global.

Mercadante também trouxe à tona o exemplo da China, que, segundo ele, tem obtido sucesso ao equilibrar a relação entre o estado e o mercado. Essa dinâmica, conforme o presidente do BNDES, pode servir de modelo para o Brasil, que enfrenta desafios semelhantes em um ambiente econômico em transformação. Por fim, ele alertou sobre a necessidade de desenvolver instrumentos de defesa comercial, caso a agenda protecionista de Trump se concretize. Mercadante afirmou que seria ingênuo acreditar que os Estados Unidos não seguirão por esse caminho, destacando a importância de o Brasil se preparar para possíveis impactos dessa nova realidade.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicada por Matheus Oliveira