Presidente do Colo-Colo prega foco na permanência da elite do estadual: “Queremos estabilidade”

Na manhã desta quinta-feira (14), Hermano Fahning, presidente do Colo-Colo, esteve presente no lançamento do conselho técnico do Campeonato Baiano 2025. Após uma campanha de invencibilidade, o Tigrão desbancou o Porto Sport Club na final do Baianão Série B 2024. Em conversa exclusiva com o Bahia Notícias, o mandatário da equipe de Ilhéus ressaltou a importância do retorno à elite do futebol estadual conquistando o título da segunda divisão.

“É um prazer estar aqui participando, depois de oito anos o Colo-Colo está de volta a Série A do Baiano. É um clube tradicional, mas que estava há muito tempo na Série B. Estamos voltando agora, gratos com o título da segunda divisão, e agora estamos num processo de reconstrução do clube. Sabemos de toda a dificuldade, porque o Colo-Colo é um time de orçamento relativamente menor do que as outras nove equipes da competição (Baianão 2025)”, afirmou Hermano.

Ainda abordando o assunto, o presidente projetou as expectativas da equipe no Campeonato Baiano 2025.

“A expectativa é que nossa equipe de análise de desempenho consiga montar um elenco de qualidade. Que possamos revelar algumas surpresas agradáveis para o campeonato. Nossa intenção é a permanência na Série A, pelo menos por um período de três anos, para criar estabilidade, e a partir daí, ganhar um crescimento gradativo”, explicou o gestor.

Na última quarta-feira (13), o Tigrão anunciou a contratação do técnico Alyson Dantas para 2025. Em 2023, o treinador comandou o Jequié na conquista da Série B do Campeonato Baiano. Hermano comentou sobre a chegada.

“Apostamos muito no treiandor Alyson Dantas, ele é estudioso e esperamos que faça um ótimo trabalho. Que possamos conquistar nossos objetivos no Baianão 2025”, disse Hermano Fahning.