Presidente do Conselho Europeu será candidato ao Parlamento

Caso eleito, Charles Michel deixará o cargo antecipadamente; há possibilidade de o órgão ser liderado pelo premiê húngaro Viktor Orbán

O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel Charles Michel/Conselho Europeu – 31.jan.2018

PODER360 7.jan.2024 (domingo) – 17h41



O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, anunciou que concorrerá às eleições parlamentares europeias em junho de 2024. Caso seja eleito, ele assumirá seu mandato no Parlamento Europeu em junho, deixando vaga a Presidência do conselho.

Essa decisão aumenta a pressão para que o órgão chegue a um acordo rapidamente sobre o sucessor de Michel. Caso contrário, a liderança das reuniões do Conselho Europeu seria assumida pelo premiê húngaro Viktor Orbán, cujo país assumirá a presidência rotativa do conselho em julho, por 6 meses.

A possibilidade de Orbán liderar o conselho preocupa a maioria dos líderes europeus, tendo em vista suas frequentes desavenças com os demais países do bloco e sua proximidade com o presidente russo Vladimir Putin.

Esta será a 1ª vez que um presidente em exercício do conselho concorre às eleições parlamentares. O mandato de Michel terminaria em novembro, quando será instalado o novo Colégio de Comissários do órgão.

Diferentemente do Parlamento, que é diretamente eleito e tem funções legislativas típicas, como a criação de leis, supervisão dos órgãos executivos e responsabilidades orçamentárias, o Conselho Europeu é formado somente por chefes de Estado ou de governo e pela presidente da Comissão Europeia, sendo responsável pela política externa e pela cooperação do bloco.