Presidente do Equador acusa vice de “tentativa de golpe”

A vice-presidente do Equador, Verónica Abad (foto), e o presidente Daniel Noboa começaram a se desentender quando ele decidiu enviá-la para Israel, onde ela está desde o ano passado

A vice-presidente do Equador, Verónica Abad, foi acusada na 4ª feira (14.ago.2024) de “tentativa de golpe de Estado” pelo governo do país. Em 8 de agosto, Abad apresentou à Justiça Eleitoral equatoriana uma queixa contra o presidente Daniel Noboa, alegando que ele cometeu “violência política de gênero” contra ela.

“A denúncia apresentada por Verónica Abad perante o Tribunal Contencioso Eleitoral, que pede a destituição do presidente Noboa e a sua suspensão da participação política durante 4 anos, é uma estúpida tentativa de desestabilização e constitui flagrantemente uma clara tentativa de golpe de Estado”, disse o governo de Noboa em comunicado publicado nas redes sociais.

Conforme o texto, “o nível de desespero dos que estão por trás dessa denúncia é vergonhoso; deslegitima o voluntariado popular expresso nas urnas e quer impedir a sua participação eleitoral quando veem que não há outra alternativa”.

Os problemas entre os 2 começaram, segundo Abad, quando o presidente nomeou-a como embaixadora da paz em Israel. A iniciativa teria pressionado a vice a não assumir o cargo de presidente do país quando Noboa tiver de se licenciar para concorrer à reeleição.

As tensões teriam se intensificado quando o filho da vice-presidente foi preso pelo suposto crime de tráfico de influência na vice-Presidência. Sob investigação, o filho de Abad foi colocado em uma prisão de segurança máxima enquanto ela estava em Israel. Para a vice-presidente, a prisão do filho foi uma tentativa de destituí-la do cargo.

A ação judicial movida por Abad se tornou pública na 2ª feira (12.ago.2024). Nela, além de Noboa, a vice-presidente faz acusações contra a ministra das Relações Exteriores, Gabriela Sommerfeld, o vice-ministro do Governo, Esteban Torres, e a conselheira presidencial Diana Jácome. Na ação, afirma que o grupo participou de uma estratégia coordenada para prejudicar sua imagem e de sua família.

Noboa está na Presidência do Equador desde outubro do ano passado, quando o ex-presidente Guillermo Lasso dissolveu a Assembleia Nacional e convocou eleições antecipadas depois de passar por um processo de impeachment. Na última 6ª feira (9.ago), ele anunciou que concorrerá à reeleição no pleito marcado para 9 de fevereiro de 2025.

Leia a íntegra do comunicado do governo do Equador em tradução livre para o português:

“A denúncia apresentada por Verónica Abad perante o Tribunal Contencioso Eleitoral, que pede a destituição do presidente Noboa e a sua suspensão da participação política durante 4 anos, é uma estúpida tentativa de desestabilização e constitui flagrantemente uma clara tentativa de golpe de Estado.

“Enquanto continuam a fazer política contra o país, trabalhamos por ele. A atitude de Verónica Abad não surpreende. Desde então ficou claro que não partilha dos valores ou princípios deste governo. A sua aliança com a velha política é uma tentativa desesperada de ganhar poder a qualquer preço.

“O nível de desespero dos que estão por trás dessa denúncia é vergonhoso, pois deslegitimam a vontade popular expressa nas urnas e querem impedir a participação eleitoral quando veem que não têm outra alternativa.”