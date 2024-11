Presidente do Federal Reserve reafirma permanência no cargo mesmo com pressões de Trump

O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, declarou que não tem a intenção de deixar seu cargo, mesmo que o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, faça esse pedido. Em uma coletiva de imprensa, Powell enfatizou que não se vê na obrigação legal de renunciar à sua posição. De acordo com um assessor próximo a Trump, o ex-presidente deve permitir que Powell continue exercendo suas funções até maio de 2026. Essa informação surge em meio a um contexto de incertezas sobre a continuidade de Powell à frente do Fed.

Embora Trump tenha sido o responsável por nomear Powell para a presidência do Federal Reserve em 2017, sua relação com o atual presidente do Fed não tem sido das melhores. Durante seu primeiro mandato, Trump fez críticas ao trabalho de Powell e chegou a considerar a possibilidade de demiti-lo, mas acabou recuando devido a complicações legais. Além disso, Trump já deixou claro que não tem a intenção de apoiar Powell em uma possível renovação de mandato.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicada por Matheus Oliveira