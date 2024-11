Presidente do MDB suspeito de vazar vídeo intímo de delegado é solto

Alessandro Rogério Aguiar, presidente do MDB de Brasnorte (MT), pagou R$ 14 mil de fiança após ser preso na sexta-feira (8/11) pela Polícia Federal por posse ilegal de arma de fogo. Ele é um dos suspeitos de divulgar os vídeos íntimos do delegado Eric Fantin, que à época era candidato a prefeito em Brasnorte. Além da pistola, foi localizado na residência do suspeito R$ 100 mil em espécie.

Como publicado pelo RD News, a Polícia Federal deflagrou Operação Fallere com o objetivo de coletar provas que possam ajudar na identificação dos responsáveis pela produção e divulgação dos vídeos. Foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão, expedidos pelo juiz eleitoral de garantias do Núcleo II.

Durante as buscas na casa de Alessandro, foi localizada uma pistola Glock, calibre 380, com 29 munições intactas, além de uma munição de calibre 28. Também foram apreendidos R$ 100 mil em espécie. Por causa da posse ilegal de arma de fogo, ele foi preso em flagrante.

