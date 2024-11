Presidente do Paraguai, que participa do G20 no Rio, é hospitalizado após ‘indisposição’

O presidente do Paraguai, Santiago Peña, foi hospitalizado nesta segunda-feira no Rio de Janeiro, onde participa da Cúpula de Líderes do G20 como convidado, devido a uma “indisposição”, informaram fontes do governo do país sul-americano. Peña foi levado para o Hospital Samaritano, em Botafogo, na Zona Sul da capital fluminense, segundo uma porta-voz da assessoria do presidente. “No momento, ele está fazendo os exames médicos pertinentes”, acrescentou, sem dar detalhes. O Gabinete do presidente disse que “o hospital divulgará um relatório médico nas próximas horas”.

Peña, que completou 46 anos no sábado, foi empossado presidente em agosto de 2023, o que o torna o presidente mais jovem da era democrática do Paraguai, após a queda da ditadura de Alfredo Stroessner (1954-1989).

*Com informações da EFE

Publicado por Fernando Dias