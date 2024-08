Presidente do Parlamento da Venezuela propõe banir observadores externos

Jorge Rodríguez critica a presença de organizações internacionais no país e questiona a capacidade desses órgãos

“Proponho que façamos uma reforma das leis eleitorais da Venezuela para que nunca mais nenhum estrangeiro venha tomar posição sobre nada que tenha a ver com as eleições […] Por que eles têm que vir? Com ​​que direito? Que tipo de capacidade eles têm?”, perguntou o chavista Jorge Rodríguez (foto) Reprodução/Asamblea Nacional – 30.jul.2024

PODER360 13.ago.2024 (terça-feira) – 22h33



O presidente da Assembleia Nacional da Venezuela, Jorge Rodríguez (Partido Socialista Unido da Venezuela, esquerda) propôs uma reforma legislativa para proibir observadores internacionais em futuras eleições no país. A declaração foi dada durante uma sessão nesta 3ª feira (13.ago.2024).

“Proponho que façamos uma reforma das leis eleitorais da Venezuela para que nunca mais nenhum estrangeiro venha tomar posição sobre nada que tenha a ver com as eleições […] Por que eles têm que vir? Com ​​que direito? Que tipo de capacidade eles têm?”, perguntou o chavista.

Rodríguez também criticou o Centro Carter. Chamou os integrantes de “lixo pago pelo governo dos Estados Unidos”.

As ofensas contra a organização foram feitas depois de o centro alegar vitória do principal candidato opositor de Nicolás Maduro (Partido Socialista Unido da Venezuela, esquerda), Edmundo González Urrutia (Plataforma Unitária Democrática, centro-direita).

O líder do Parlamento também acusou o painel de especialistas da ONU (Organização das Nações Unidas) de ser um “lixo sem palavra”, depois de divulgarem um comunicado de seu relatório sobre as eleições.

O documento da Comissão de Direitos Humanos ONU demonstra preocupação sobre as “prisões arbitrárias” e o “uso de força desproporcional” depois das eleições presidenciais venezuelanas.

As Nações Unidas estimaram que 2.400 pessoas foram presas desde 29 de julho. O número inclui os defensores dos direitos humanos, adolescentes, pessoas com deficiência, integrantes da oposição e pessoas que serviram como observadores eleitorais.

Volker Türk, chefe da Comissão de Direitos Humano da ONU, também demonstrou preocupação sobre projetos de lei contra o “fascismo” e expressões similares.

“Exorto as autoridades a absterem-se de adotar estas e quaisquer leis que minar o espaço cívico e democrático no país – no interesse de coesão social e o futuro do país”, disse.