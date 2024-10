Presidente do partido de Tarcísio declara apoio na disputa pela OAB-SP

O deputado Marcos Pereira, presidente do Republicanos, partido do governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, declarou seu apoio a Caio Augusto Silva Santos na disputa pela presidência da seccional paulista da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-SP).

Na eleição à OAB-SP, em 21 de novembro, Santos está entre os adversários de Leonardo Sica, sobrinho do presidente do PL, Valdemar Costa Neto.

Pereira, que é advogado, gravou um vídeo para declarar apoio a Caio Augusto Silva Santos, divulgado há pouco nas redes sociais do postulante ao comando da OAB paulista.

