Presidente do PL confirma expulsão de deputado que ‘fez o L’

O presidente nacional do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto, confirmou nesta quinta-feira, 20, a expulsão do deputado federal Yury do Paredão (PL-CE) da legenda. A decisão foi divulgada em postagem nas redes sociais, após encontro entre os políticos na sede do PL nacional, em Brasília. “Recebi na sede do PL Nacional o deputado Yury do Paredão, do Ceará, a quem reafirmei que será expulso do partido por não comungar dos ideais de nossa legenda”, disse Valdemar no Twitter. Entretanto, na prática, a expulsão acontece depois que foi divulgada uma fotografia em que o deputado aparece “fazendo o L” ao lado de dois ministros do governo Lula 3: Waldez Góes, que comanda o Ministério do Desenvolvimento Regional, e de Paulo Pimenta, que chefia a Comunicação Social.

Com a repercussão do caso e o aumento das pressões dentro do partido, Valdemar já havia solicitado ao diretório do PL do Ceará a abertura de um processo de expulsão de Yuri do Paredão, decisão confirmada nesta quinta. Contudo, apesar das discordâncias com a postura do deputado federal, membros do partido chegaram a pedir que Costa Neto reavaliasse a expulsão, uma vez que, no entendimento deles, ele seria o objetivo final do parlamentar. Ou seja: ao expulsar Yuri do Paredão, o presidente do PL estaria ajudando o deputado a manter seu mandato na Câmara. “A melhor alternativa seria deixá-lo no sal: sem comissões, sem fundo e sem diretórios. Um morto-vivo no PL”, disse o deputado federal Carlos Jordy (PL-RJ), sendo apoiado por outros seguidores.

Em publicação também nas redes sociais, Yuri confirmou o encontro do Costa Neto e a expulsão do partido, reforçando que respeita a decisão e agradece a “oportunidade dada na eleição de 2022”. “Sigo como deputado federal defendendo a democracia, fazendo política com diálogo, respeito, sem radicalismo, com tolerância, e defendendo as ações dos governos que tragam melhorias para o povo brasileiro”, finalizou.

Recebi na sede do PL Nacional o deputado Yury do Paredão, do Ceará, a quem reafirmei que será expulso do partido por não comungar dos ideais de nossa legenda. pic.twitter.com/lsPxHNOEms — Valdemar Costa Neto (@CostaNetoPL) July 20, 2023

Hoje estive com o presidente do PL Valdemar Costa Neto, o qual me afirmou que serei expulso do partido. Respeito a decisão do presidente. E agradeço a oportunidade dada na eleição de 2022. Sigo como deputado federal defendendo a democracia, fazendo política com diálogo,… — Yury Do Paredão (@yurydoparedao) July 20, 2023