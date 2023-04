Presidente do PL deve passar por cateterismo nesta segunda-feira

O presidente do Parido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto, agendou um exame de cateterismo (procedimento para diagnosticar ou tratar doenças cardíacas por meio da introdução de um cateter) para esta segunda-feira, 10. Segundo o repórter Bruno Pinheiro, da TV Jovem Pan News, o político sentiu dores no peito durante viagem ao Nordeste. Quando voltou, foi ao hospital. Como está sem celular, Costa Neto não falou com os parlamentares do seu partido sobre o assunto. Pessoas do seu entorno afirmam que ele estava bem nos últimos dias e leva uma vida saudável — faz natação diariamente e ainda pratica outros esportes. Alguns acreditam que o mal-estar se deve à vida “agitada” em Brasília. “Muita responsabilidade”, comentam. Os aliados aguardam o boletim médico e a previsão de visitas.

