Presidente do PL é internado em Brasília após passar mal, mas tranquiliza apoiadores: ‘Estou bem’

Valdemar Costa Neto passou por exames e deve receber alta ainda nesta segunda-feira, 10; ele afirmou que seguirá para São Paulo para consultas particulares

WALLACE MARTINS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

Valdemar Costa Neto se sentiu mal durante viagem ao Nordeste



Ex-deputado federal e presidente do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto foi internado no Hospital Sírio Libanês de Brasília após sentir um mal estar no domingo, 9. Ele teve dores no peito durante uma viagem pelo Nordeste. Ele agendou um exame de cateterismo (procedimento para diagnosticar ou tratar doenças cardíacas por meio da introdução de um cateter) para esta segunda-feira, 10. Nas redes sociais, Costa Neto afirmou que passa bem e que receberá alta em breve. “Para quem soube da minha internação, quero tranquilizar que estou bem. Vou receber alta em breve e seguirei para SP, onde vou me consultar com médicos particulares. Agradeço pelo apoio e consideração de todos”, escreveu. Pessoas do seu entorno afirmam que ele estava bem nos últimos dias e leva uma vida saudável — faz natação diariamente e ainda pratica outros esportes. Alguns acreditam que o mal-estar se deve à vida “agitada” em Brasília. “Muita responsabilidade”, comentam.