Presidente do Porto Sport Club comenta preparação para 2025: “Procuramos manter uma base sólida”

Na manhã desta quinta-feira (14), André Negão, presidente do Porto Sport Club, representou o clube no lançamento do conselho técnico do Campeonato Baiano 2025. Agremiação recente dentre os elencos profissionais do estado, o time de Porto Seguro conquistou o acesso após chegar na final da segunda divisão do campeonato estadual. O gestor falou da expectativa para a equipe no Baianão 2025.

“O Porto vem se preparando desde que acabou a Série B, a gente vem se preparando para esse momento, pois sabíamos que o início da preparação da Série A era muito próximo da final da segunda divisão. Então procuramos manter uma base de jogadores que consideramos sólida e que correspondeu dentro de campo. Agora a gente completa o elenco com ajuda da equipe de análise de desempenho, fechando lacunas que foram deixadas pelos atletas que saíram do time. Iniciamos os trabalhos no dia 2 de dezembro”, afirmou o presidente.

Também presente no evento, Sandro Duarte, técnico do Porto Sport Club, comentou o direcionamento que o clube planeja para 2025.

“Para mim, é uma satisfação muito grande estar comandando o Porto. Nós fizemos uma campanha muito boa na Série B, agora o nosso planejamento é montar uma equipe forte e competitivo. Sabemos da dificuldade da competição, mas esperamos fazer um grande trabalho e alcançar o objetivo do clube”, disse Sandro.

Há poucos dias do seu primeiro aniversário, o Porto foi fundado no dia 20 de novembro de 2023. Neste ano, o clube fez a final segunda divisão do baiano com o Colo-Colo. Apesar de não conquistar o título, o vice-campeonato credenciou o acesso para a elite do futebol baiano para o time.