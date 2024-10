Presidente do PRTB de Marçal chama Bolsonaro e Tarcísio para o partido

Presidente do PRTB de Pablo Marçal, Leonardo Avalanche convidou Jair Bolsonaro e Tarcísio de Freitas para se filiarem ao partido. A proposta foi feita publicamente na noite de segunda-feira (30/9), em Guarulhos (SP). Na cidade, Marçal, Tarcísio e Bolsonaro apoiam o mesmo candidato a prefeito, Jorge Wilson, do Republicanos.

O evento em apoio ao candidato realizado na segunda-feira reuniu Marçal, Tarcísio e Bolsonaro. Avalanche aproveitou a ocasião para direcionar o convite ao ex-presidente e ao governador de São Paulo, usando suas redes sociais. Segundo o presidente do PRTB, o partido pretende contar com “os três ícones da direita” em suas fileiras.

1 de 3

Marçal e Bolsonaro estão em lados opostos na capital paulista

Reprodução

2 de 3

Tarcísio também defende candidatura à reeleição de Nunes e já foi alvo de ironias de Marçal

Divulgação/Campanha Ricardo Nunes

3 de 3

Leonardo Avalanche é presidente do partido de Pablo Marçal

Renan Porto/Metrópoles

“Nós temos aqui uma candidatura representada pela candidatura do seu xerife [Jorge Wilson]. Ela tem por trás Jair Bolsonaro, Tarcísio e agora Pablo Marçal. Então, os três ícones da direita, juntos. Guarulhos hoje marcou essa posição e fica aqui aberto o convite, como presidente nacional do PRTB, para o nosso presidente da República, o nosso Jair Bolsonaro, vir para o partido, que está de porta aberta para te receber. Receber também o nosso governador Tarcísio, que está que já comentou que algumas vezes quer sair ali do Republicanos”, disse Avalanche, em um video divulgado em seus perfis.

A intenção do presidente do partido de Marçal também foi comunicada por ele a correligionários por meio de aplicativos de mensagens. “O PRTB pode ser esse partido para estarmos unindo a direita num só propósito, numa só convicção, num só objetivo. É o povo de Deus unido pra transformar uma nação. Então, fica o meu convite aberto aqui, tanto para o nosso presidente Jair Bolsonaro, quanto para os demais parlamentares da direita”, afirmou Avalanche.

Lados opostos A probabilidade de Bolsonaro e Tarcísio migrarem para o PRTB, contudo, é praticamente zero. Na capital paulista, Marçal, Bolsonaro e Tarcísio estão em lados opostos. O ex-coach tenta chegar ao segundo turno contra o candidato do ex-presidente e do governador, Ricardo Nunes. O prefeito, que tenta a reeleição, é um dos principais alvos dos ataques de Marçal. Os dois seguem aparecem tecnicamente empatados nas pesquisas de intenção de voto.