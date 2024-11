Presidente do PRTB rechaça papo de Marçal com União: “Canto da sereia”

São Paulo – Presidente nacional do PRTB, Leonardo Avalanche rechaçou a possibilidade de saída de Pablo Marçal do partido para migrar para o União Brasil em 2025, conforme noticiado pelo Metrópoles.

“Seria o famoso canto da sereia se ele fosse, pois ficaria refém de vários interesses que resultariam, no máximo, em uma vaga de deputado federal”, disse Avalanche à reportagem.

O próprio Marçal confirmou ao Metrópoles que mantém conversas com o União para se filiar à sigla, enquanto um dirigente do partido já dá como certa a filiação. O influenciador tem sido tratado como presidenciável para as eleições de 2026, posto que deve disputar internamente com o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, caso realmente se filie ao União.

“Percebemos uma grande pressão dentro do União Brasil, uma grande ala do antigo DEM, que hoje é maioria no União, que quer Caiado como candidato à Presidência da República. Antônio Rueda [presidente do União], sem espaços, procura Marçal para ter um poder de barganha com seus correligionários”, disse Avalanche.

O cacique do PRTB também afirmou que Marçal é o candidato do partido para a presidência. “No PRTB, Marçal joga como principal atacante, não ficará no banco dos reservas”, afirmou.

Marçal entrou no PRTB de última hora para disputar a eleição à Prefeitura de São Paulo e virou alvo de adversários por causa de supostas ligações entre integrantes do partido, incluindo o próprio Avalanche, e a facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC).

Ainda na pré-campanha, Marçal tentou negociar uma aliança com o União, mas o partido manteve o acordo de apoiar Ricardo Nunes (MDB).