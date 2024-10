Presidente do PT de Camaçari denuncia “armação orquestrada” em invasão a comitê de apoiador de Flávio Matos

O presidente do PT de Camaçari e vereador eleito no município, Márcio Neves, afirmou que a invasão de homens armados ao comitê do edil Manoel Filho (PL), que ocorreu neste sábado (26), se tratou de uma “armação orquestrada” pelo candidato a prefeito Flávio Matos (União).

Neves argumentou que a suposta ação não passa de uma tentativa deliberada de criar uma falsa narrativa de insegurança.

“As pessoas não são bobas. O que pessoas armadas fariam num comitê de um vereador passadas as eleições para a câmara? Pegar santinho? O ataque foi uma clara tentativa do grupo de Flávio Matos de desestabilizar o cenário político local e manipular a opinião pública em um momento decisivo da disputa eleitoral em Camaçari”, disse o vereador, em nota.

O presidente do PT-Camaçari também argumentou que no vídeo registrado pelas câmeras de segurança havia pessoas caminhando “tranquilamente”, enquanto o grupo criminoso realizava o roubo dos pertences.

O CASO

Pela manhã, um grupo de criminosos armados invadiu o comitê do vereador de Camaçari, Manoel Filho, no bairro de Monte Gordo. Nas imagens registradas por câmeras de segurança é possível ver que os homens estão armados com pistolas, mas também com fuzis.

Segundo pessoas que estavam no local, os criminosos também chegaram a apontar as armas para a cabeça da secretária municipal de Desenvolvimento Urbano, Andrea Montenegro.