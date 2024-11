Presidente do São Paulo admite possível negociação de Nestor com o Bahia

Em entrevista coletiva no Morumbis na tarde desta segunda-feira (18), Julio Casares, presidente do São Paulo, falou sobre a possibilidade de negociar Rodrigo Nestor com o Bahia.

Casares disse que não chegou nenhuma proposta do Bahia ainda, mas admitiu haver um interesse do Esquadrão no jogador.

“Ainda não chegou nada oficial. Existe um interesse, até porque o Ceni é técnico e conhece muito bem o Nestor, um grande jogador. Futebol é assim: se vier proposta, se for boa para o São Paulo e o atleta… Nestor foi fundamental, fez o gol do campeonato… E é uma pessoa que, eu sempre brinco com os meninos de Cotia, eles devem voar, ganhar o mundo”, disse;

O presidente ainda acrescentou que se a proposta for boa para o São Paulo, existe a possibilidade da negociação acontecer.