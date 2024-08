Presidente do Senado elogia Alexandre de Moraes e diz que ministro agiu com ‘muita firmeza’ nas Eleições de 2022

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), elogiou o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, momentos antes de o magistrado publicar a decisão que mandou suspender as atividades da rede social X (ex-Twitter) no Brasil. Pacheco disse que Moraes agiu com “muita firmeza” e “grande vigor” durante as eleições de 2022 enquanto era presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Apesar de não se referir à decisão do ministro do STF envolvendo a rede social, o “timing” da fala de Pacheco chamou a atenção.

A declaração foi dada durante a entrega do Colar do Mérito do Ministério Público de São Paulo a Moraes. O ministro foi promotor de Justiça do MP-SP de 1991 a 2002, quando deixou o cargo para assumir a Secretaria de Justiça do Estado de São Paulo. Pacheco ressaltou que Moraes adquiriu, ao longo dos anos, uma “notoriedade como doutrinador de Direito Constitucional” e que “o destino acabou nos unindo, eu como chefe do Poder Legislativo, e o ministro Alexandre como presidente do TSE, em um momento muito difícil e agudo da nação, em que se exigia muita ponderação, diálogo, mas também muita firmeza para afirmação da democracia”.

“Pude testemunhar o grande vigor e a importância que teve o ministro Alexandre de Moraes à frente do TSE em um momento de muitas dificuldades, em que a nossa democracia correu sérios riscos, isso é inegável”, completou Pacheco. A decisão de Moraes contra a rede social X veio por volta das 16h50 desta sexta-feira, 30. O ministro mandou suspender o X no Brasil após o dono da rede social, Elon Musk, fechar o escritório da plataforma no Brasil e se negar a indicar um representante da plataforma para responder a intimações na Justiça brasileira.

