Presidente do Sindicomércio representa município no WorldSkills Lyon 2024, na França

“Participar de um evento dessa magnitude é fundamental para o Sindicomércio. Temos investido em diversas frentes de qualificação profissional nos três municípios que representamos, e estar no WorldSkills Lyon 2024 é uma forma de mostrar ao mundo o potencial dos nossos profissionais. Acreditamos que o desenvolvimento da educação profissional é a chave para o crescimento econômico local e regional”, afirma Marcelo Ayres.

Marcelo Ayres estará na 47ª edição do maior evento de competição de educação profissional O, maior competição de educação profissional do mundo, chega à sua 47ª edição em Lyon, na França, de 10 a 15 de setembro de 2024. Realizado a cada dois anos, o evento reúne jovens de mais de 80 países para competir em mais de 60 modalidades, desde tecnologia da informação e automação industrial até recepção de hotel e cabeleireiro. A importância da competição vai além das medalhas; é uma vitrine global que evidencia a qualidade da formação técnica e profissional. Este ano, mais uma vez, o Senac estará presente, destacando a potencialidade e o talento dos profissionais brasileiros. Em 2024, Marcelo Ayres, presidente do Sindicomércio de Rio das Ostras, Casimiro de Abreu e Silva Jardim, e membro do conselho deliberativo da Fecomércio será enviado a convite.O Brasil, em geral, tem uma presença forte na competição, e o Senac frequentemente compõe a delegação brasileira com alunos que se destacam em áreas como estética, cabeleireiro, cozinha, moda, entre outras modalidades de serviços. A instituição investe bastante na preparação de seus competidores, proporcionando treinamento intensivo, simulações de competição, e suporte técnico e emocional. Entre os competidores do Rio de Janeiro, duas jovens se destacam., de 21 anos, competirá na ocupação de. “É realmente uma oportunidade única e transformadora e estou compromissada em fazer o meu melhor para retribuir todo o investimento e trabalho realizado,” destaca Vanessa. Já, de 20 anos, representará o estado na. “Me dedico todos os dias para ser a melhor. É de extrema responsabilidade estar à frente e saber que há uma equipe investindo e confiando em mim,” diz Bruna, ressaltando a dedicação necessária para chegar até a competição. Localizada na região de Auvergne-Rhône-Alpes, Lyon se encontra entre os rios Rhône e Saône, o que lhe confere o título de cidade de confluência. Reconhecida por seu patrimônio histórico e arquitetônico, Lyon é também o berço do renomado chef Paul Bocuse, embaixador da gastronomia francesa, e dos irmãos Lumière, pioneiros do cinema. Com essa bagagem cultural e histórica, a cidade é o cenário ideal para receber o WorldSkills, que promete, mais uma vez, ser uma vitrine global de talentos. Foto: Divulgação