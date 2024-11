Presidente do STF, Barroso define notícias sobre plano golpista como “estarrecedoras”

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, definiu as notícias sobre o plano golpista divulgado pela Operação Contragolpe, da Polícia Federal, como “estarrecedoras”. O plano investigado pela PF visava impedir a posse de Luiz Inácio Lula da Silva em janeiro de 2023 e impedir as atividades judiciais no país.

A declaração de Barroso foi dada nesta terça-feira (19), durante sessão do Conselho Nacional de Justiça, órgão também presidido pelo ministro. O plano sugeria as execuções do ministro Alexandre de Moraes, do STF, e do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e do vice Geraldo Alckmin.