Presidente do TJ-BA conquista o 1º lugar na categoria Liderança Exponencial do Prêmio de Inovação J.Ex 2024

A desembargadora Cynthia Maria Pina Resende, presidente do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), conquistou o 1º lugar na categoria Liderança Exponencial do Prêmio de Inovação J. Ex 2024. Além disso, dois robôs desenvolvidos pela Corte também foram premiados.

Os robôs Themis e Oxóssi, ferramentas de automação e inteligência artificial, conquistaram o 2º e o 3º lugares na categoria Inovação na Gestão e Inovação Tecnológica, respectivamente.

O Themis é uma ferramenta de automação e inteligência artificial que auxilia na elaboração de minutas de sentenças e na movimentação de processos. O robô já auxiliou na redução de mais de 200 mil processos de execução fiscal, aumentando a eficiência na recuperação de créditos inscritos em dívida ativa e reduzindo o acervo processual. Já o Robô Oxóssi agrupa peças processuais por similaridade, o que garante mais celeridade e eficiência na rotina dos magistrados.

O prêmio reconhece líderes, iniciativas e projetos inovadores no âmbito tecnológico e de gestão no ecossistema de Justiça. Ele foi entregue nesta quinta-feira (21), em Brasília. A presidente Cynthia Resende concorreu na categoria “Liderança Exponencial”, na subcategoria “Tribunais Estaduais e Militares”.