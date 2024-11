Presidente do TJ-BA entrega mais de 2 toneladas de alimentos à OSID

O Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) entregou 132 kg de alimentos não perecíveis na sede das Obras Sociais Irmã Dulce (OSID), no bairro do Bonfim. A doação, arrecadada no evento do Judiciário baiano “Corrida da Justiça”, foi feita nesta terça-feira (12).

“Significa que queremos ajudar e que a nossa empatia vai além do Judiciário”, disse a presidente do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), desembargadora Cynthia Maria Pina Resende.

A superintendente da OSID, Maria Rita, falou sobre o significado do gesto. “O que vocês estão fazendo é justiça social. Agradeço em nome de todos”, frisou. Ela estava acompanhada do presidente do Conselho de Administração da OSID, José Carvalho Júnior; da coordenadora da Central de Relacionamento com o Doador, Fabiane Jesus; e da líder de Captação de Recursos Pessoa Jurídica, Lara Dias.