Presidente do TJ-BA representa o Brasil em seminário sobre Justiça com perspectiva de gênero na República Dominicana

A presidente do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), desembargadora Cynthia Maria Pina Resende, vai representar o Brasil no “II Seminário Internacional de Justiça com perspectiva de Gênero: Um Passo para a Igualdade”, nos dias 25 e 26 de novembro, em São Domingo, República Dominicana.

O convite foi feito pelo presidente do Superior Tribunal de Justiça (STF), ministro Herman Benjamin, durante o XIII Encontro do Conselho de Presidentes dos Tribunais de Justiça do Brasil (Consepre), em João Pessoa.

Promovido pela Comissão Permanente de Gênero e Acesso à Justiça da Cúpula Judicial Ibero-Americana, do Poder Judiciário da República Dominicana e do Poder Judiciário de Porto Rico, o evento promoverá a reflexão e troca de experiências sobre o enfrentamento à violência de gênero e reunirá especialistas de diversos países ibero-americanos.