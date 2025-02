Presidente do TJBA, Desembargadores e Procuradores recebem Medalha do Mérito da Casa Militar do Governador

A entrega da condecoração aos desembargadores foi realizada pelo Coronel PM Piton, Chefe da Casa Militar do Governador, enquanto os procuradores receberam a honraria das mãos do Governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues.

A presidente do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), desembargadora Cynthia Maria Pina Resende, os desembargadores Baltazar Miranda Saraiva e Márcia Borges Faria, o procurador-geral de Justiça Pedro Maia, a procuradora-geral Adjunta Norma Cavalcanti foram agraciados com a medalha comemorativa aos 200 anos de criação da Polícia Militar, na segunda-feira (3).

As promotoras de Justiça Ana Paula Bacellar, Isabel Adelaide, Karine Espinheira e os promotores Edmundo Reis e Raimundo Moinhos também foram agraciados com a comenda. O evento, que condecorou diversas autoridades civis e militares, foi realizado na Vila Militar dos Dendezeiros, em Salvador.

O evento contou com a presença de autoridades como o governador Jerônimo Rodrigues, do vice-governador Geraldo Júnior, deputados estaduais e federais, secretários de estado, do comandante-geral da PMBA, coronel Paulo Coutinho, personalidades e integrantes da corporação.