Presidente do TJSP derruba liminar que suspendia leilão de escolas

São Paulo – O presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP), Fernando Antônio Torres Garcia, derrubou a liminar que suspendia o leilão da PPP Novas Escolas, projeto que passará os serviços de construção e gestão administrativa de 33 colégios estaduais para a iniciativa privada. A decisão monocrática foi publicada nesta quinta-feira (31/10) e atendeu a um recurso apresentado pelo governo Tarcísio de Freitas (Republicanos).

O magistrado considerou que a suspensão do leilão atrasaria a construção das escolas, prejudicando “a qualidade e a segurança do ambiente escolar”.

“A suspensão dos leilões afeta o cronograma de implementação de obras e serviços essenciais para as escolas estaduais, com o consequente comprometimento da execução de melhorias e manutenções dentro do prazo projetado e, pois, com a possibilidade concreta de grave prejuízo para a qualidade e a segurança do ambiente escolar e do andamento das atividades de ensino”, disse.