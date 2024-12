Presidente do TRE-BA confirma data para eleição suplementar em Ruy Barbosa em abril de 2025

Em evento realizado nesta quarta-feira (18), o presidente Abelardo da Matta do Tribunal Regional Estadual (TRE-BA) reafirmou a cassação ex-prefeito Bonifácio (MDB) por prestação de contas irregulares no município de Ruy Barbosa. Com a situação, o futuro presidente da Câmara de Vereadores, a ser eleito no dia 2 de janeiro, deverá assumir interinamente o cargo até novas eleições.

“O prefeito cassado foi por prestação de contas. Nós tivemos o caso de Ruy Brabosa que o prefeito eleito, o TRE cassou seu registro. Nós vamos ter que fazer novas eleições, teremos provavelmente eleições no dia 16 de abril [2025] no domingo”, confirma o desembargador.

Mesmo saindo vencedor do pleito na cidade, o ex-prefeito Bonifácio (MDB), possui pendências junto à Justiça e está com a candidatura julgada como improcedente e não vai assumir o mandato.

“Até janeiro é o prefeito atual, depois provavelmente quem vai tomar posse é o presidente da Câmara. O mesmo sequer recorreu à decisão do TRE. Estamos no aguardo de uma decisão do Tribunal Superior eleitoral, alguns processos tramitam por lá e vamos aguardar a decisão”, relatou o presidente da Corte Eleitoral.