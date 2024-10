Presidente do TRE nega denúncias de compra de votos e faz balanço parcial da votação em Camaçari

Em entrevista coletiva, neste domingo (27), na sede do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), o presidente da Corte, Abelardo da Matta, fez um boletim parcial sobre a votação do 2° turno em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador. Segundo o órgão, apesar dos rumores populares, não houve denúncias formais de compras de votos na eleição municipal, até esta manhã.

Com relação ao funcionamento das urnas, relembrando o ocorrido no primeiro turno, onde parte das urnas do município de Camaçari, especificamente em Portão e Abrantes, apresentaram falhas técnicas que atrasaram a apuração, o presidente da Corte alegou que apenas duas urnas tiveram problema no 2° turno.

“O que a gente pode trazer de um balanço parcial agora, até esse momento, é que só tivemos a troca de duas urnas num total 540 urnas, percentual muito baixo, e as urnas estão normais, sem nenhuma reclamação, o eleitor votando de forma rápida, de forma célere”, afirma.

As duas urnas que apresentaram falhas neste domingo estavam, respectivamente, na zona eleitoral 170ª, na Escola Padre Paulo Tannucci, seção 172; e na zona 171ª, na Escola Municipal Helena Celestino Magalhães, seção 230. Ambas ficam localizadas no Centro de Camaçari e foram substituídas até às 10h14.